Twitter augmente le prix de son abonnement Blue qui ajoute des fonctions

Twitter Blue, l’abonnement du réseau social qui ajoute des fonctionnalités, voit son prix augmenter pour la première fois. Le groupe assure que cette hausse « nous permet de continuer à développer certaines des fonctionnalités que vous avez demandées, d’améliorer celles que vous aimez déjà et de poursuivre notre mission de soutien au journalisme ».

En l’état, Twitter Blue est disponible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Aux États-Unis par exemple, le prix mensuel va passer de 2,99 dollars à 4,99 dollars, soit une hausse de 67%. Au Canada, ce sera de 3,49 dollars canadiens à 6,49 dollars canadiens, soit une hausse de 86%.

Comme nous pouvons le voir, il ne s’agit pas d’une petite hausse, surtout au Canada où le prix a presque doublé. À voir maintenant si les prochaines fonctionnalités justifieront le tarif. Twitter ne dit pas encore quand elles seront disponibles ni ce qu’elles apporteront.

Les abonnés actuels, qui garderont l’ancien prix jusqu’à octobre, bénéficient de fonctionnalités telles que l’annulation de l’envoi, qui permet de corriger un tweet dans un certain laps de temps, des icônes et une barre de navigation personnalisées, la possibilité de changer la photo de profil en une photo NFT, des articles de médias sans publicité au sein du réseau Twitter Blue Publisher et l’accès aux meilleurs articles partagés par votre abonnements.

Verra-t-on Twitter Blue en France (ou ailleurs) à l’avenir ? Peut-être. Le réseau social ne dit rien à ce sujet pour le moment. Le service était au départ réservé aux États-Unis, avant de s’étendre dans trois autres pays anglophones.