Sous pression des autorités chinoises, Jack Ma va céder le contrôle de la fintech Ant Group

Cela ressemble à l’épilogue d’un long chemin de croix pour le milliardaire Jack Ma, autrefois star planétaire de la tech et aujourd’hui presque persona non grata dans son propre pays. Si l’on en croit en effet le très sérieux Wall Street Journal, Jack Ma s’apprêterait à céder le contrôle de la fintech Ant Group, une filiale d’Alibaba orientée vers les services de paiement et fondée par Ma en personne. Jack Ma dispose aujourd’hui de 50,52 % des droits de vote de la société, mais devrait en transférer une partie vers d’autres cadres dirigeants du groupe (dont le DG Eric Jing). Ce transfert de contrôle devrait de nouveau repousser l’IPO d’Ant Group, qui pourrait être décalée en 2023.

Pour rappel, l’IPO d’Ant Group en 2020 avait été brutalement stoppée au tout dernier moment par le régulateur chinois. Ant Group avait dû ensuite se débarrasser d’Alipay (équivalent chinois de PayPal), et quelques temps plus tard, Jack Ma disparaissait mystérieusement de la circulation (pendant plusieurs mois !) après avoir critiqué le fonctionnement du système bancaire chinois. Sans doute usé par le harcèlement des autorités chinoises, l’homme d’affaires finira par quitter son poste de CEO d’Alibaba en 2019.

Cet énième épisode de l’épopée de Ma (qui a commencé sa carrière en tant que professeur d’anglais) apparait donc surtout comme un indice supplémentaire de la tentative de reprise en main par Pékin du secteur de la tech chinoise.