Game of Thrones : un trailer longue durée pour House of the Dragon et la 4K pour la série originale sur HBO Max

HBO a profité du Comic Con pour lâcher un trailer étendu du prometteur House of the Dragon, quelques jours à peine après la diffusion du premier véritable trailer de la série. C’est toujours aussi prometteur et « badass », avec une nouvelle fois cette incroyable galerie de nouveaux personnages et aussi ce soucis de cohérence qui caractérise les productions HBO (les personnages féminins ne manient pas d’épée à deux mains, exception faite de Brienne de Torth, et les héros ne semblent pas tous sortis d’un conte pour adolescents). House of the Dragon sera disponible sur OCS à partir du 21 août.



En sus de ce superbe trailer, HBO Max annonce que l’intégralité de la série culte Game of Thrones sera enfin diffusée en 4K sur HBO Max. Les huit saisons prendront aussi en charge le Dolby Atmos, le Dolby Vision ainsi que le HDR10. Il était temps de faire parfaitement honneur à cette série incroyable.