La Chine a a lancé le second module de sa station spatiale Tiangong

L’objectif est proche : la Chine vient de lancer avec succès le second des trois modules de sa station spatiale Tiangong. Le décollage s’est déroulé ce dimanche 24 juillet à14h22 heure locale à partir de la base de lancement de Wenchang. Le module Wentian « Quest for the Heavens » était installé dans une fusée Longue Marche 5B, et devrait rejoindre le module principal de Tiangong dans le courant de la journée. L’équipage » Shenzhou-14″ déjà présent à bord de Tiangong sera alors chargé de finaliser la connexion entre les deux modules.

Il n’aura fallu à la Chine qu’à peine plus d’un an pour assembler les 2/3 de sa station spatiale (le module principal avait été lancé au mois d’avril 2021). Le troisième et dernier module sera lancé en octobre. Une fois totalement assemblée, Tiangong fera environ le cinquième de la taille de la station spatiale internationale. La Chine prévoit déjà d’exploiter commercialement ce nouvel « hôtel de l’espace », avec notamment des visites privées (et payantes) de la station pour de richissimes particuliers…