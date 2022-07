Nintendo rachète le studio d’animation japonais Dynamo Pictures

Nintendo annonce le rachat de du studio d’animation japonais Dynamo Pictures, qui deviendra Nintendo Pictures dès que la transaction sera finalisée, soit le 3 octobre prochain. Dynamo Pictures est un poids lourd de l’animation en 3D, et compte dans son portfolio la série Ghost in the Shell : SAC 2045, les longs métrages Kingslaive Final Fantasy XV et Aya et la Sorcière, des cinématiques pour les jeux (Metroid : Other M) ainsi que des courts métrages (Pikmin Short Movies).

Dynamo Pictures a aussi collaboré à la réalisation du superbe Death Stranding pour les scènes nécessitant de la motion capture, et a même contribué à la création d’attractions en VR pour les salles de jeux (Mega Man, Resident Evil). Une belle polyvalence donc…

Le rachat de Dynamics Pictures permettra à Nintendo de capitaliser toujours plus sur ses franchises à succès, soit avec des séries ou des films 3D, soit pour rajouter de superbes cinématiques aux prochains jeux de la Switch.