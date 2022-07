YouTube TV atteint le cap des 5 millions d’abonnés (et testeurs)

Google annonce que YouTube TV compte désormais 5 millions d’abonnés. Son service pour voir les chaînes de télévision a fait ses débuts en février 2017. Il est au passage important de noter que les 5 millions comprennent des abonnés payants et des personnes qui sont avec l’essai gratuit. Google ne détaille pas combien de personnes paient réellement.

La dernière donnée publique remonte au troisième trimestre de 2020, où Google avait annoncé que YouTube TV disposait de 3 millions d’abonnés payants. Ils étaient 2 millions au quatrième trimestre de 2019. On peut donc voir que la communication est différente cette fois puisqu’il s’agit de 5 millions d’abonnés payants et de personnes en essai gratuit. Google indiquait aussi dans le passé les utilisateurs en essai gratuit, mais ils étaient séparés des abonnés payants. Ce n’est pas le cas ici.

Neal Mohan, chef de produit chez YouTube, déclare :

Il y a cinq ans, nous avons lancé YouTube TV pour repenser la façon dont nous regardons la télévision en direct, offrir un plus grand choix aux utilisateurs et débloquer une nouvelle source de revenus pour nos partenaires. Aujourd’hui, nous sommes ravis que YouTube TV soit devenu une entreprise florissante comptant plus de 5 millions d’abonnés et de testeurs. Cette étape témoigne de l’incroyable travail accompli par l’équipe pour créer une expérience de premier ordre.