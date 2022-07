Molotov arrive sur PlayStation 4 et bientôt sur PS5

Molotov annonce être disponible sur un nouveau support, à savoir la PlayStation 4 de Sony. L’application pour regarder les chaînes de télévision va également arriver sur PlayStation 5, mais ce sera pour plus tard en 2022 selon le groupe.

Dans son communiqué, Molotov dit que les possesseurs de PlayStation 4 peuvent voir près de 200 chaînes de télévision (certaines sont payantes) et accéder à MANGO, un service gratuit de vidéos à la demande.

Voici ce que déclare la société :

Depuis son lancement il y a six ans, Molotov n’a cessé d’innover pour s’adapter aux nouveaux enjeux de l’audiovisuel. La pluralité des supports sur lesquels Molotov est disponible (Android, Linux, iOS, navigateurs web, PC, Mac, iPhone/iPad…) permet à ses utilisateurs de choisir leur rythme mais aussi leur façon de regarder leurs programmes télévisés préférés. En ce sens, le lancement de Molotov sur PlayStation vient enrichir l’expérience utilisateur, toujours plus désireux d’explorer du contenu sur grand écran.

Il suffit de se rendre sur le PlayStation Store pour télécharger l’application sur sa PS4. Il est également possible de se rendre dans le menu « TV et vidéo » sur la console. Molotov compte faire une campagne marketing à la radio et dans certains magasins de jeux vidéo pour prévenir les joueurs.

Pour ce qui est du support de la PlayStation 5, il n’y a pas une date précise, si ce n’est que ce sera plus tard en 2022.