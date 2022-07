Dans trois jours, soit le mardi 12 juillet, la NASA publiera (enfin !) le premier cliché couleur et d’une précision sans pareille capturé par le télescope spatial James Webb. Ce cliché a même droit à son teaser, soit une image du champ profond de l’univers réalisée uniquement avec l’instrument de pointage à infrarouge de James Webb, le Fine Guidance Sensor (FGS) conçu par une équipe canadienne.

We’re less than a week away from @NASAWebb's first full-color images!

Webb's Fine Guidance Sensor, built by @CSA_ASC to help it lock onto targets, recently captured this stunning test image — an unexpected peek into how Webb will #UnfoldTheUniverse: https://t.co/cYrVVxA8sl pic.twitter.com/SNe9zvtvfQ

— NASA (@NASA) July 6, 2022