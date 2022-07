Google Chrome veut améliorer l’autonomie en bridant les onglets inactifs

Google teste actuellement une nouvelle option dans Chrome avec pour vocation d’améliorer l’autonomie des PC portables. Elle a pour nom « Quick intensive Throttling after loading ».

L’option, qui est pour l’instant un flag à activer soi-même, réduit l’activité JavaScript beaucoup plus tôt si les onglets sont chargés en arrière-plan. Lorsque des pages sont chargées en arrière-plan, le navigateur les réduit au bout de 5 minutes. La nouvelle fonctionnalité réduit cette période à 10 secondes, ce qui est un comportement nettement plus agressif.

Cette modification concerne l’accélération des pages ouvertes en arrière-plan dans Chrome. Le navigateur réduit les minuteries de réveil pour le JavaScript à 1 par minute, mais uniquement lorsqu’un onglet n’a pas été actif pendant 5 minutes. Cette modification fait démarrer le ralentissement beaucoup plus tôt, ce qui a un effet positif sur l’autonomie.

Selon les dires de Google, le gain en autonomie est autour de 10% avec la nouvelle option, ce qui n’est pas négligeable. Aussi, le groupe a fait des tests et dit ne pas avoir remarqué de problèmes particuliers.

L’option Quick intensive Throttling after loading est pour l’instant disponible avec les versions Dev et Canary du Chrome. Si vous avez l’une ou l’autre et souhaitez tester l’option, entrez chrome://flags/#quick-intensive-throttling-after-loading dans la barre d’URL et choisissez Enabled dans le menu défilant sur la droite.