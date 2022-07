GameStop : le directeur financier prend la porte

GameStop n’en finit plus de se dépatouiller dans les difficultés à la fois financières et de stratégie. Malgré son statut de plus grosse enseigne mondiale de vente de jeux vidéo, GameStop peine à réaliser le virage du tout numérique et se prend de plein fouet l’évolution logique de la vente de jeux vers vers le « démat ». Après la fermeture de nombreuses boutiques et un plan drastique de réduction de personnel, on pouvait espérer que GameStop retrouve des couleurs, mais ce n’est toujours pas le cas. Ainsi, on vient d’apprendre que Michael Recupero, le directeur financier de GameStop, a pris la porte de l’entreprise un an à peine après sa nomination à ce poste. Il sera remplacé dès le 11 juillet prochain par Diana Saadeh-Jajeh, l’actuelle directrice comptable de GameStop.

Ce licenciement au plus haut niveau s’accompagne d’un vaste plan social qui touche toutes les strates de l’entreprise, jusqu’à la rédaction de l’historique magazine Game Informer. Il faut dire que sur le premier trimestre de l’année 2022, GameStop continue d’accumuler des pertes (un trou de 158 millions de dollars… en trois mois). Le groupe espère relever la tête en se lançant sur le marché du NFT et de la Blockchain. Bon.