Ubisoft va abandonner les services en ligne de 15 jeux dès septembre

Ubisoft a pris la décision de mettre un terme aux services en ligne de 15 jeux, et ce dès le 1er septembre 2022. Cette fermeture « nous permet de concentrer nos ressources sur la distribution d’expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires », indique le studio.

Voici les 15 jeux pour lesquels les services en ligne seront fermés par Ubisoft dès septembre :

Anno 2070 (PC)

Assassin’s Creed II (PC, PlayStation)

Assassin’s Creed 3 version 2012 [sauf la version remasterisée] (PC, PlayStation, Xbox 360, Wii U)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC, PlayStation, Xbox 360)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PlayStation, Xbox 360)

Driver San Francisco (PC, PlayStation, Xbox 360)

Far Cry 3 (version 2012) [sauf la version remasterisée] (PC, PlayStation, Xbox 360)

Ghost Recon Futur Soldier (PlayStation, Xbox 360)

Prince of Persia, les sables oubliés (PC)

Rayman Legends (PlayStation, Xbox 360, Wii U)

Silent Hunter 5 (PC)

Space Junkies (PC HTC VIVE, Oculus)

Splinter Cell : Blacklist (PC, PlayStation, Xbox 360)

Zombi U (Wii U)

Bien que la plupart de ces jeux aient bénéficié de 10 à 12 ans de support depuis leur sortie, il est tout de même un peu triste de voir Ubisoft abandonner le support des services en ligne pour certaines de ses franchises les plus emblématiques — surtout pour les titres où les DLC ne seront plus accessibles.