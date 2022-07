Camero-Tech, une startup israélienne qui appartient au groupe Samy Katsav (SK), s’est spécialisée dans les radars à micropuissance UWB et à impulsions, des radars capables de voir à travers les murs ! Lors du salon Eurosatury 2022 qui s’est tenu à Paris, Camero-tech a dévoilé sa dernière création, le Xaver™ 1000.

Voilà ce que voit réellement le radar. Suffisant pour localiser des preneurs d’otages, ou des personnes à secourir

Ce radar au fonctionnement encore très secret (pour ne pas dire top secret) embarque un logiciel absolument diabolique puisque ce dernier permet de localiser précisément un ou plusieurs individus situés derrière un mur. Rien n’arrête ce système de localisation ultra puissant, pas même un gros mur de bêton !

Le Xaver 1000 ne se contente pas de localiser les personnes derrière des murs ou des obstacles (ce qui avait déjà été fait avant); le radar (ou plutôt l’algorithme) peut aussi déterminer les mouvements précis de l’individu. Incroyable ! L’autre atout de ce radar est sa facilité d’utilisation : une seule personne est nécessaire pour le faire fonctionner, et ce sans nécessiter la moindre formation préalable. Cet appareil assez fantastique est bien sûr uniquement destiné aux militaires ou aux secours (il devient possible de localiser un individu coincé sous des décombres), et son prix n’a pas été communiqué.