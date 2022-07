PoKeBo Cube : de mignons robots-chatbots qui aiment bavarder entre eux (vidéo)

Les PoKeBo Cube sont de mignons petits robots japonais qui préfèrent discuter entre eux plutôt qu’interagir avec des êtres humains ! Ces robots d’accompagnement sont en fait des chatbots d’un nouveau genre, conçus pour s’échanger des informations diverses (actualité du jour, météo) avec une petite voix fluette. Mais comment communique t-on avec ces petites machines me direz-vous ? Et bien… on ne communique pas : l’utilisateur s’assoit tranquillement à côté et écoute sagement la conversation des PoKeBo Cube en espérant glaner ici ou là deux ou trois infos utiles ou simplement intéressantes.

Un concept radical et typique de ce que le Japon peut parfois produire en terme de robotique insolite. Evidemment, les PoKeBo Cube ne seront jamais vendus dans le reste du monde, ce qui est sans aucun doute préférable (on imagine mal ce type de machine avoir du succès hors du Japon).