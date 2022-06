Super Bomberman R 2 : Konami annonce un nouveau Bomberman pour 2023

Grand classique du jeu vidéo, Bomberman est aussi (incidemment), l’ancêtre du death match et du battle royale. Konami n’a jamais lâché sa franchise et vient d’annoncer Super Bomberman R 2, qui fait suite à l’un des jeux de lancement de la Switch. Au programme des nouveautés, un mode Bataille intitulé Château (combat asymétrique un 1 contre 15) dans lequel un seul joueur doit se protéger des attaques de plusieurs joueurs, un mode Histoire jouable en solo qui permettra de prendre le contrôle d’un nouveau personnage baptisé Elon, et pour couronner le tout, un mode Création permettant de générer entièrement ses propres niveaux. Bien entendu, les modes de Super Bomberman R seront de retour (Bataille Standard, Bataille 64, et Grand Prix).



Super Bomberman R 2 s’annonce toujours aussi addictif, mais il faudra attendre 2023 pour en profiter, sur Nintendo Switch, PC, Xbox One/Xbox Series X/S et PS5/PS4.