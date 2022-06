Les ventes de Xbox Series dépassent celles de la PS5 au Japon (oui mais…)

C’est une sacré surprise ! Sur la semaine du 13 au 19 juin 2022, le magazine Famitsu nous informe que les ventes de Xbox Series ont très largement dépassé les ventes de PS5 au Japon ! Ainsi, Microsoft a écoulé 3423 Xbox Series S et 3272 Xbox Series X sur la période concernée, soit 6695 consoles au global, contre seulement 2371 PS5 et 664 PS5 Digital Edition (soit un peu plus de 3000 PS5 en tout). Forcément, il faut largement contextualiser cet excellent résultat de Xbox dans un pays où généralement les ventes de consoles frisent le plancher des vaches : la PS5 est en effet en grande difficulté en terme de réassort, et il ne fait guère de doutes que le classement des ventes serait bien différent si la situation n’était pas celle-là.

Ainsi, il ne faut pas oublier que la PS5 s’est écoulée à 1,4 millions d’exemplaires au Japon depuis son lancement, contre 240 000 exemplaires pour la Xbox (ce qui reste un très bon score pour la console de Microsoft). L’écart est donc plus que conséquent (près d’1 Xbox Series écoulée pour 6 PS5) mais il faut tout de même reconnaitre que les Xbox Series bénéficient d’une bonne presse au Japon depuis leur sortie, le Game Pass étant forcément un atout dans un pays où la classe moyenne a subi un gros choc économique. Aussi, il ne faudrait pas oublier la domination outrageuse de la la Switch sur le marché japonais ; les chiffres parlent d’ailleurs d’eux-mêmes :

Semaine du 13 au 19 juin au Japon :

Nintendo Switch OLED : 22 860 exemplaires

Nintendo Switch : 19 907 exemplaires

Nintendo Switch Lite : 7 638 exemplaires

Xbox Series S : 3 423 exemplaires

Xbox Series X : 3 272 exemplaires

PS5 : 2 371 exemplaires

PS5 Digital Edition : 664 unités

PS4 : 18 unités