Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juillet 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Stranger Things 4 : Volume 2

Date : 01/07

Synopsis : L’avenir s’annonce terrifiant pour nos amis, plus déterminés que jamais malgré l’éloignement et les divisions. Mais ce n’est que le début… le début de la fin.

My Liberation Notes

Date : 02/07

Synopsis : Lassés de la monotonie de leur vie d’adulte, un frère et ses deux sœurs cherchent à se libérer des chaînes du quotidien et à trouver un sens à leur existence banale.

Control Z : Saison 3

Date : 06/07

Synopsis : Pour leur dernière année, Sofia, Javi et leurs amis aspirent à aller de l’avant. Mais un hacker anonyme utilise un compte familier pour leur compliquer la vie.

King of Stonks

Date : 06/07

Synopsis : Les yeux rivés sur le firmament des start-ups, un ambitieux génie de la finance ment, triche et magouille afin de propulser son entreprise, peu crédible, vers le succès.

Boo, Bitch

Date : 08/07

Synopsis : Deux amies s’activent pour laisser au lycée un souvenir impérissable. Mais l’une meurt soudain. Elle va alors devoir vivre sa vie de fantôme à fond… tant qu’elle le peut.

Capitani : Saison 2

Date : 08/07

Synopsis : Vivant désormais à Luxembourg, Luc Capitani accepte un nouveau travail et se retrouve mêlé à une enquête pour meurtre liée à l’univers du crime organisé de la capitale.

Architecte du désir (How To Build a Sex Room)

Date : 08/07

Synopsis : D’un donjon rock à un spa hors norme, l’architecte d’intérieur Melanie Rose imagine des rénovations érotiques pour les couples dans cette émission de téléréalité osée.

La Nuit sera Longue (The Longest Night)

Date : 08/07

Synopsis : Des hommes armés encerclent un centre pénitentiaire psychiatrique et coupent les communications pour capturer le tueur en série Simón Lago. Six épisodes. Une seule nuit.

Envoyez du bois ! : Saison 2 (Big Timber: Season 2)

Date : 13/07

Synopsis : Entre une créance inaccessible et une énorme pénalité gouvernementale imminente, Kevin et Sarah ont urgemment besoin d’un plan B pour maintenir leur entreprise à flot.

Au-delà de la douleur (Hurts Like Hell)

Date : 13/07

Synopsis : Paris illégaux, matchs truqués… Ce drame inspiré de faits réels est une immersion dans le monde contemporain sordide du muay thaï, un sport de combat pourtant vénérable.

Extraordinary Attorney Woo

Date : 13/07

Synopsis : Brillante et excentrique, Woo Young-woo surmonte les défis du tribunal et de la vie quotidienne en tant que nouvelle recrue d’un cabinet d’avocats et femme autiste.

Sintonia : Saison 3

Date : 13/07

Synopsis : Doni s’inquiète de la rançon du succès, Rita envisage un tournant dans sa carrière, et Nando réfléchit à son parcours. Les enjeux sont aujourd’hui plus élevés que jamais.

Resident Evil

Date : 14/07

Synopsis : Près de 30 ans après la détection du virus T, une épidémie dévoile les secrets de la multinationale Umbrella Corporation. Une série inspirée de la franchise d’horreur.

Farzar

Date : 15/07

Synopsis : Le prince Fichael, qui vit au sein d’une colonie humaine dans un monde extraterrestre, s’est juré d’éradiquer le mal. Mais il découvre que son père est le pire de tous.

Mom, Don’t Do That!

Date : 15/07

Synopsis : Après la mort de son mari, une sexagénaire décide de retrouver l’amour pour la plus grande joie de ses filles, mais à leur grand dam aussi ! Inspiré d’une histoire vraie.

Remarriage & Desires

Date : 15/07

Synopsis : Par l’intermédiaire d’une agence matrimoniale exclusive destinée aux plus riches, une divorcée prépare sa vengeance contre la maîtresse sournoise de son ex-mari.

Alba

Date : 15/07

Synopsis : Visiblement victime d’un viol, Alba se réveille sur une plage sans aucun souvenir de la nuit précédente. Elle apprend plus tard que son petit ami connaît ses agresseurs.

Virgin River : Saison 4

Date : 20/07

Synopsis : Mel gère sa nouvelle situation, le passé de Jack menace son avenir, et de nouveaux visages arrivent et font bouger les choses à Virgin River.

Bad Exorcist : Saison 2

Date : 20/07

Synopsis : Des narcotrafiquants purement infernaux ? Un monstre à l’épreuve des balles et affamé de patates ? Bogdan revient tenir tête à d’autres adversaires vraiment démoniaques.

En verre et contre tous : Saison 3 (Blown Away: Season 3)

Date : 22/07

Synopsis : L’atelier accueille 10 nouveaux souffleurs de verre talentueux qui doivent relever des défis sur les thèmes de l’espace, du cirque, des sept péchés capitaux et bien plus.

Alchemy of Souls

Date : 23/07

Synopsis : Une sorcière puissante incarnée dans le corps d’une femme aveugle rencontre un homme de très bonne famille qui sollicite son aide pour changer son destin.

AG3NDA (DI4RIES)

Date : 26/07

Synopsis : Premiers béguins, premiers baisers, amis pour la vie et ennemis jurés : dans les couloirs du collège Galileo Galilei, chaque jour apporte son lot de surprises !

Ma maison rêvée : Saison 3 (Dream Home Makeover: Season 3)

Date : 27/07

Synopsis : Syd et Shea accueillent leur nouvel enfant tout en exauçant les rêves de leurs clients, qu’il s’agisse de créer un havre de travail à domicile ou une élégante cave à vin.

Car Masters : De la rouille à l’or : Saison 4 (Car Masters: Rust to Riches: Season 4)

Date : 27/07

Synopsis : Pendant que Shawn relance l’activité du garage, Mark et le reste de l’équipe travaillent sur divers projets, dont une Chevy 57 et une rare Lincoln Zephyr.

Rebelde : Saison 2

Date : 27/07

Synopsis : La série pour jeunes adultes revient, pleine de drames, dans une nouvelle saison.

Another Self

Date : 28/07

Synopsis : N/A

Respirer (Keep Breathing)

Date : 28/07

Synopsis : Lorsqu’un petit avion s’écrase au beau milieu de la forêt canadienne, une femme seule doit affronter les éléments et ses traumatismes personnels pour survivre.

Fanático

Date : 29/07

Synopsis : Lorsque la plus grande star de la musique espagnole meurt tragiquement en plein concert, un fan y voit la chance de fuir sa vie en adoptant le personnage de son idole.

Uncoupled

Date : 29/07

Synopsis : Lorsque son petit ami avec qui il est depuis 17 ans déménage brusquement, un agent immobilier de New York doit faire face à sa nouvelle vie de quarantenaire célibataire.

Les Justicières : Rebel Cheer Squad (Rebel Cheer Squad: A Get Even Series)

Date : 29/07

Synopsis : Dans ce thriller pour ados, trois pom-pom girls d’un lycée privé huppé luttent contre les injustices et reforment le club anti-harcèlement de leurs anciens camarades.

La Belle de Jérusalem : Saison 2 (The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2)

Date : 29/07

Synopsis : L’agression de Rosa en 1929 affecte son couple et l’avenir de son frère. En 1939, Luna a le cœur brisé, mais reprend goût à l’amour avec une idylle interdite.

Masaba Masaba: Season 2

Date : Prochainement

Synopsis : En pleine crise professionnelle, Masaba met sa vie amoureuse en pause. Mais résistera-t-elle ? Les drames s’enchaînent lorsque Neena reprend une émission à succès.

FILMS

Hello, adieu, et nous au milieu (Hello, Goodbye, and Everything in Between)

Date : 06/07

Synopsis : Clare et Aidan ont conclu un pacte pour rompre avant la fac, sans regrets ni cœurs brisés. Et si un rendez-vous d’adieu épique donnait une dernière chance à l’amour ?

Ranveer vs. Wild avec Bear Grylls (Ranveer vs Wild with Bear Grylls)

Date : 08/07

Synopsis : Cliquez pour vivre cette aventure interactive où la superstar Ranveer Singh et l’intrépide Bear Grylls bravent la nature serbe afin de dénicher une fleur très rare.

Le Monstre des Mers (The Sea Beast)

Date : 08/07

Synopsis : Une petite passagère clandestine et un légendaire chasseur de monstres marins naviguant en eaux inconnues vont vivre une aventure épique… et entrer dans l’histoire.

Les Liaisons dangereuses

Date : 08/07

Synopsis : Célène, ado romantique, tombe sous le charme du bad boy de son nouveau lycée à Biarritz sans savoir qu’il a fait un pari à ses dépens avec une redoutable influenceuse.

Incantation

Date : 08/07

Synopsis : Il y a six ans, Lee Jo-nan était frappée d’une malédiction après avoir brisé un tabou religieux. Aujourd’hui, elle doit protéger sa fille des répercussions de ses actes.

Jewel

Date : 08/07

Synopsis : Lors de la visite du mémorial d’un massacre, une photographe est attirée par une femme de la région. Mais leur romance réveille les douloureux souvenirs d’un même passé.

Malnazidos (Valley of the Dead)

Date : 11/07

Synopsis : En pleine guerre d’Espagne, une poignée d’ennemis se voient obligés de faire alliance pour affronter de terribles créatures mangeuses de chair créées par les nazis.

Pour toi (For Jojo)

Date : 11/07

Synopsis : Lorsque sa meilleure amie Jojo trouve l’amour et tourne la page berlinoise de leurs folles aventures de célibataires, Paula fait tout pour saboter son mariage provincial.

Sous le soleil d’Amalfi (Under the Amalfi Sun)

Date : 13/07

Synopsis : Vincenzo et Camilla mettent leur amour à l’épreuve lors de vacances sur la côte amalfitaine, tandis que leurs amis Furio et Nathalie vivent leurs propres histoires.

Jaadugar : La magie des grandes rencontres (Love Goals)

Date : 15/07

Synopsis : Pour pouvoir épouser l’amour de sa vie, un magicien que le football laisse totalement indifférent est contraint d’emmener l’équipe locale de sa petite ville en finale…

Persuasion

Date : 15/07

Synopsis : L’homme séduisant qu’Anne Elliot a été forcée d’éconduire huit ans auparavant refait irruption dans sa vie. Saisira-t-elle cette seconde chance de vivre le grand amour ?

Finis les contes de fées ? (Too Old for Fairy Tales)

Date : 18/07

Synopsis : Un gamer trop gâté veut à tout prix disputer un prochain championnat, mais l’état de santé précaire de sa mère et une tante excentrique l’obligent à revoir ses priorités.

Live is Life

Date : 18/07

Synopsis : Cinq jeunes garçons confrontés aux réalités de l’âge adulte se lancent dans une ultime aventure : trouver une fleur magique qui exaucera leurs souhaits.

The Gray Man

Date : 22/07

Synopsis : Lorsqu’un énigmatique espion de la CIA découvre des secrets inavouables, il se retrouve traqué aux quatre coins du monde par un agent sociopathe qui a mis sa tête à prix.

Pipa

Date : 27/07

Synopsis : Alors qu’elle vit recluse dans une petite ville d’Argentine, l’ex-inspectrice Manuela Pipa Pelari se voit soudain rattrapée par son passé et ses secrets.

Débrouille et démêlés (A Cut Above)

Date : 28/07

Synopsis : Lorsqu’il entreprend de sauver le salon de coiffure de sa mère, un homme se découvre des talents inattendus.

Nos cœurs meurtris (Purple Hearts)

Date : 29/07

Synopsis : Malgré leurs différences et contre toute attente, une compositrice-interprète en herbe (Sofia Carson) et un Marine (Nicholas Galitzine) tombent éperdument amoureux.

Quartiers de noblesse (The Entitled)

Date : 29/07

Synopsis : Soudainement catapultée dans la haute société, une jeune femme qui manque un peu de finesse tente de s’intégrer dans son nouvel entourage.

DOCUMENTAIRES

Girl in the Picture : Crime en abîme (Girl in the Picture)

Date : 06/07

Synopsis : Dans ce documentaire, une femme trouvée morte au bord d’une route laisse derrière elle un fils, un homme qui prétend être son mari, et un mystère cauchemardesque.

Voyage aux confins de l’esprit (How to Change Your Mind)

Date : 12/07

Synopsis : LSD, psilocybine, MDMA ou mescaline ? L’auteur Michael Pollan nous entraîne dans cette série documentaire qui explore l’histoire et l’usage des substances psychédéliques.

L’assassin de ma fille (My Daughter’s Killer)

Date : 12/07

Synopsis : Dans ce documentaire, un père se bat pendant des décennies pour faire condamner l’assassin de sa fille en France et en Allemagne, avant de prendre des mesures extrêmes.

D.B. Cooper : Où est le pirate de l’air ? (D.B. Cooper: Where Are You?!)

Date : 13/07

Synopsis : En 1971, un pirate de l’air saute en parachute d’un avion avec un sac d’argent extorqué et disparaît. Des décennies plus tard, son identité reste un mystère.

Shimon Peres : L’homme qui osait rêver (Never Stop Dreaming: The Life and Legacy of Shimon Peres)

Date : 13/07

Synopsis : Si la plupart des hommes politiques ont soif de pouvoir, Shimon Peres a été un véritable artisan de la paix, fort d’une intégrité déterminante dans l’histoire d’Israël.

Street Food: USA

Date : 26/07

Synopsis : Cette saison de « Street Food: USA » met à l’honneur des cuisiniers, des experts du barbecue, des taqueros, des loncheros et divers héros culinaires américains.

L’Homme le plus détesté d’Internet (The Most Hated Man on the Internet)

Date : 27/07

Synopsis : Cette nouvelle série documentaire décrit la croisade d’une mère contre l’impitoyable propriétaire d’un site pornographique.

Indian Predator : Le boucher de Delhi (Indian Predator: The Butcher of Delhi)

Date : Prochainement

Synopsis : Une série de corps mutilés et de notes provocantes déposés devant une prison de Delhi lance la police sur les traces d’un tueur aguerri qui en veut violemment au système.

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Le Monde de Karma : Saison 3 (Karma’s World: Season 3)

Date : 07/07

Synopsis : Entre nouvelles amitiés, rimes inédites, bons moments et engagement, la rappeuse en herbe Karma s’épanouit au sein de sa famille et de son quartier.

Kung Fu Panda : Le chevalier dragon (Kung Fu Panda: The Dragon Knight)

Date : 14/07

Synopsis : Aux côtés d’un noble chevalier anglais, le guerrier légendaire Po se lance dans une quête pour récupérer des armes magiques, rétablir sa réputation et sauver le monde !

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along

Date : 18/07

Synopsis : Dans cette version musicale de « My Little Pony : Nouvelle génération », une jeune ponette tente de ramener l’enchantement dans son monde, aidée de tous ses nouveaux amis.

StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read

Date : 18/07

Synopsis : Découvrez les petites leçons de lecture pour enfants des StoryBots Beep, Boop, Bing, Bang et Bo, dans trois volumes sur fond de musique entraînante !

Jurassic World : La Colo du Crétacé : Saison 5 (Jurassic World Camp Cretaceous: Season 5)

Date : 21/07

Synopsis : La série d’animation familiale qui se déroule dans l’univers de la célèbre franchise à succès revient pour une nouvelle saison.

Gabby et la maison magique : Saison 5 (Gabby’s Dollhouse: Season 5)

Date : 25/07

Synopsis : Cette série colorée qui se déroule dans une maison de poupée féerique, où des chatons tout mignons vivent dans de charmants minimondes, revient pour une nouvelle saison !

ANIMÉ

Coma héroïque dans un autre monde (Uncle from Another World)

Date : 06/07

Synopsis : Après 17 ans de coma, l’oncle de Takafumi se réveille brusquement. Il s’exprime dans une langue inconnue et semble posséder des pouvoirs magiques.

Détective Conan : Zéro à l’heure du thé (Detective Conan: Zero’s Tea Time)

Date : 29/07

Synopsis : Un détective privé et agent de la sécurité publique qui appartient aussi à une organisation discrète jongle avec ses trois identités dans ce spinoff de « Détective Conan ».