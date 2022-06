Mozi : Lenovo dévoile un PC portable dont l’écran est remplacé par un projecteur

Lenovo innove, même s’il faudra cette fois se limiter à un concept hardware. Le Mozi est un PC-concept portable dont l’écran a été remplacé par un système de projection. Impossible de savoir précisément comment fonctionne cet écran mais Lenovo promet une diminution de la lumière bleue (ce qui serait bon pour les yeux). Le clavier peut être détaché du sorte de dock qui contient le projecteur, et l’on pourra aussi le glisser à l’intérieur du dock quand on utilise plus la bécane. Plus intriguant, il est question d’ « un écran séparé sur lequel le contenu est projeté » ce qui pourrait signifier que cette technologie d’affichage se rapprocherait de la rétro-projection.

Le fabricant chinois ne donne malheureusement aucune précision concernant les spécifications de l’appareil, et rien ne dit d’ailleurs qu’on ait droit un jour à ces informations sachant que le Mozi n’est à priori pas destiné à être commercialisé.