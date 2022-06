En route vers la Lune : la France signe les accords Artemis

La France est donc le 20ème pays à signer les accords Artemis, ce grand programme d’exploration lunaire (mais pas que) conçu et piloté principalement par l’agence spatiale américaine. Philippe Baptiste, le président du CNES, s’est rendu aux Etats-Unis afin de parapher cet accord sous l’œil bienveillant de Bill Nelson, l’actuel administrateur de la NASA. Les accord Artemis posent la charte globale des prochaines missions exploratoires pacifiques à destination de la Lune, de Mars, mais aussi des comètes ou des astéroïdes.

Dans le détail, les signataires des accords Artemis s’engagent à partager avec le groupe des 20 les données scientifiques récoltées lors des missions spatiales, de ne pas exploiter ces données dans un but non pacifique, de ne pas s’approprier les territoires explorés (sur la Lune et après demain sur Mars), et de se montrer transparents quant à leurs objectifs finaux. Les accords obligent aussi les pays signataires à s’assister mutuellement en cas d’urgence et à proposer des solutions technologiques les plus respectueuses possibles de l’environnement.

Sans surprise dans le contexte actuel, la Russie et la Chine ont refusé de signer ces accords. Enfin, et pour rappel, le SLS de la NASA, le lanceur lourd qui doit participer à la mission Artemis 1, est actuellement sur son pas de tir en attente des derniers tests de vérification générale.