Nope : la terreur des enlèvements alien, revue par Jordan Peele (trailer)

Le second trailer de Nope a totalement vendu la mèche, même si avec le maitre de l’horreur Jordan Peele il faut sans doute s’attendre à des rebondissements imprévus : Nope aura donc pour sujet l' »abduction », c’est à dire l’enlèvement d’êtres humains ou d’animaux par une soucoupe volante extra-terrestre. Ce véritable « mythe » moderne américain est ici revisité sous la forme d’un métrage une nouvelle fois terrifiant. La soucoupe a beau être d’une forme presque banale (et très « vintage »), la peur est partout, peur de l’inconnu, peur encore plus sombre et innommable d’un inconnu venu d’ailleurs. Mais encore une fois, comme il s’agit de Jordan Peele, on se gardera bien de parier que le film en restera là, qu’il n’y aura pas un deus-ex machina qui nous révèlera que le fond de l’affaire est ailleurs lui aussi… tout comme la vérité de Mulder.



Daniel Kaluuya, acteur fétiche de Peele, occupe une fois encore le premier rôle, et le casting comprend aussi Keke Palmer, Steven Yeun, Barbie Ferreira, Brandon Perea, Keith David, Donna Mills, Andrew Patrick Ralston et Michael Wincott. Nope sortira en salles le 10 août prochain.