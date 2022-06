Cela commence à ressembler à un blockbuster façon « gros AAA qui tâche ». Le classement Hall of Fame du jeu de course Forza Horizon 5 a rassemblé plus de 20 millions de joueurs. Le succès du titre de Playground Games ne s’est donc pas démenti après son lancement tonitruant : 1 million de joueurs sur l‘early access des Editions Premium, 10 millions de ventes une semaine à peine après le lancement, et donc désormais plus de 20 millions de joueurs enregistrés au Hall of Fame !

C’est énorme, monumental même pour un titre Xbox, et cela démontre surtout le poids du Game Pass. Nul doute en effet qu’une part très importante de joueurs ait rejoint FH 5 par le biais de l’abonnement au Game Pass. L’engouement pour le jeu de course pourrait perdurer sur les prochaines semaines : il se murmure en effet avec insistante que du contenu pour Forza Horizon 5 pourrait être dévoilé dans l’une des deux Xbox Bethesda Showcase de la mi-juin. Forza Horizon 5 est disponible sur Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.