Ziggy’s Cosmic Adventure : 7 minutes de gameplay d’un jeu spatial VR entre Elite et Job Simulator

Le très prometteur Ziggy’s Cosmic Adventure se dévoile enfin via une vidéo de gameplay de 7 minutes. Cette longue vidéo de présentation nous permet de comprendre que ce jeu d’aventure spatiale en VR ressemble de plus en plus à un hybride plutôt barré entre Elite Dangerous et Job Simulator. Votre serviteur appréciant particulièrement ces deux genres de jeu, inutile de préciser que la hype est bien réelle.



Annoncé sur Meta Quest 2 et SteamVR, Ziggy’s Cosmic Adventure proposera des missions variées et demandera aussi de bien gérer l’intérieur de son vaisseau spatial : boucliers, armes, énergie disponible, il faudra s’occuper de tout, et ce grâce aux Ziggys, des petits aliens verts multifonctions qui pourront servir à bien des usages. C’est un peu cruel, mais après tout, quand il faut ce qu’il faut… La sortie de Ziggy’s Cosmic Adventure est prévue quelque part durant l’année 2022.