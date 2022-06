Orange ouvre deux nouveaux data centers en France

Orange annonce l’ouverture de deux nouveaux data centers en France à Amilly en Centre-Val de Loire et à Val-de-Reuil en Normandie. La ville normande connaît l’opérateur historique puisque le groupe a ouvert son premier data center sur place, cela remonte à 2012.

Deux nouveaux data centers pour Orange en France

Orange dit placer l’efficacité énergétique de ses infrastructures au cœur de son objectif Net Zéro carbone en 2040. Les deux nouveaux data centers, de conception identique, disposent d’une superficie de 16 000 m² dont 5 000 m² de salles informatiques. Ils fonctionnent plus de 10 mois par an sans recours à la climatisation grâce au « free cooling ». L’air extérieur et la conception des bâtiments assurent un refroidissement naturel des équipements informatiques, réduisant ainsi leur impact énergétique de 30% par rapport aux data centers Orange d’ancienne génération.

Les PPA (Power Purchase Agreement, à savoir le contrat d’achat d’électricité issue d’énergie renouvelable) contractualisés par Orange avec Boralex, Engie et TotalEnergies permettent de couvrir l’équivalent de la consommation des trois data centers avec de l’électricité d’origine renouvelable. Avec un indicateur d’efficacité énergétique estimé à 1,3, ces data centers se classent parmi les centres de données les plus efficaces de France selon les dires de l’opérateur.

« Nos nouveaux data centers constituent de véritables atouts stratégiques pour le Groupe : ils nous permettent d’accompagner la croissance des usages de nos clients et des propres besoins d’Orange, tout en réduisant de manière significative notre empreinte énergétique et environnementale », déclare Fabienne Dulac, la patronne d’Orange France. « Ils marquent également une étape importante dans la consolidation de notre parc de data centers : d’ici 2030, nos 17 data centers historiques auront été fermés et toute l’activité d’hébergement de données nationale sera concentrée sur ces 3 data centers nouvelle génération », ajoute-t-elle.