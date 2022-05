Xbox Games With Gold : les jeux offerts en juin 2022

Microsoft dévoile aujourd’hui la liste des jeux qui vont être offerts avec le Xbox Live Gold durant juin 2022. Pour rappel, cet abonnement permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs. Comme c’est le cas chaque mois, on retrouve quatre titres différents.

Les jeux offerts avec le Xbox Live Gold en juin 2022

Le premier jeu Xbox offert est Aven Colony (du 1er au 30 juin). Dans ce titre, construisez un nouveau foyer pour l’humanité.Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre à des années-lumière de la Terre, recouverte d’environnements variés. Entamez la colonisation d’un nouveau monde, construisez des colonies et transformez-les en villes colossales.

En deuxième jeu, on retrouve Project Highrise: Architect’s Edition (du 16 juin au 15 juillet). Votre rôle d’architecte consiste à construire des gratte-ciel de renommée mondiale, des chefs-d’œuvre qui feront l’envie de toute la ville. Mais un gratte-ciel est un écosystème de personnes qui y vivent et y travaillent. Faites preuve de logistique pour que l’ensemble puissent fonctionner sans encombre. Tâchez d’attirer les commerces, les habitants, les touristes, les fans de conventions et plus encore. Explorez le mode bac à sable ou tentez de conquérir la campagne et ses 29 scénarios.

Pour le troisième jeu, ce sera Super Meat Boy (du 1er au 15 juin). C’est un jeu de plateforme impitoyable dans lequel vous incarnez un cube de viande qui essaie de sauver sa petite amie (laquelle se trouve être faite de pansements) d’un horrible fœtus en costume vivant dans un pot.

Enfin, le quatrième titre est Raskulls (du 16 au 30 juin). Préparez-vous pour une quête en trois chapitres riche de 60 niveaux. Cassez les blocs pour les traverser aussi vite que possible. Ramassez des boosts et remplissez votre jauge de furie pour toujours plus de vitesse. Jouez en multijoueur, en ligne comme en local.