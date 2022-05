Telegram : bientôt une offre premium avec abonnement ?

La monétisation du « gratuit », « ça eut payé, mais ça paye plus » comme l’aurait dit le regretté Fernand Raynaud. Les offres premiums par abonnement consolident de plus en plus souvent la liste des différents procédés mis en place pour accroitre la rentabilité des applications mobiles (publicité, achats in-apps). Les apps de messagerie et de réseaux sociaux se sont mises à la page : WhatsApp et TikTok devraient bientôt proposer leur propre formule premium avec son lot de bonus et de goodies numériques (emotes inédits par exemple), et Telegram serait aussi sur le point d’embrayer le pas.

Small changes in #Telegram 👀 ℹ️ This screenshot is based on the new strings available on https://t.co/jIjnX8t5NQ https://t.co/xMNuySSIO6 pic.twitter.com/IwaaA3AQoY — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 27, 2022

La messagerie chiffrée pourrait ainsi abandonner son mantra « Pas de frais d’abonnement » si l’on en croit une page d’accueil de l’application dénichée par le développeur mobile Alessandro Paluzzi. Le mot d’ordre est désormais le suivant : « Telegram fournit un stockage cloud gratuit et illimité pour les chats et les médias ». Le développeur publie aussi un screenshot de l’écran Telegram qui permettra de s’abonner à l’offre Premium… et qui permet de débloquer un sticker inédit (on espère que ça ne se limitera pas à ça !). Aucune précision sur le coût de l’abonnement.