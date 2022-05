Google Chrome 102 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose aujourd’hui au téléchargement la version stable de Chrome 102. Il y a quelques nouveautés au programme, bien qu’elles ne soient pas nombreuses.

Les nouveautés de Google Chrome 102

L’une des principales nouveautés de la nouvelle version est la possibilité pour les développeurs de prendre le contrôle d’une plus grande surface dans une Progressive Web App. Pour ce faire, l’application peut s’étendre et prendre le contrôle de l’ensemble de l’écran, à l’exception des contrôles de la fenêtre, qui sont essentiellement les boutons de fermeture, d’agrandissement et de réduction de la barre de titre. Cela permettra aux Progressive Web Apps de ressembler davantage à des applications natives. Dans le même temps, elles peuvent agir comme des gestionnaires de fichiers avec des types MIME et des extensions.

Une nouvelle API de navigation a également été mise en place. Elle vise à rendre les transitions entre les applications Web un peu plus fluides. Utilisée correctement, l’API aidera les applications Web à charger de nouveaux éléments sans avoir à recharger la page entière.

Chrome 102 dispose aussi d’un nouveau raccourci clavier pour changer l’emplacement d’un onglet. Sur Windows, il faut appuyer simultanément sur CTRL + Shift + Page Up ou Page Down. Sur macOS, le raccourci est Control + Shift + Fn + flèche vers le haut ou vers le bas.

Pour ce qui est des autres nouveautés, il y a un système donnant aux utilisateurs la possibilité de capturer un onglet donné, puis de le contrôler à partir d’une fenêtre distincte. Cette fonctionnalité sera utile lors d’une présentation pendant une vidéoconférence.

Chrome 102 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis google.fr/chrome.