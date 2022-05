Enfin ! La capsule Starliner de Boeing se dirige vers l’ISS

Enfin ! Après moultes reports et pépins techniques, la capsule Starliner de Boeing a décollé sans encombre de la base de lancement du Cape Canaveral Space Force Station ce jeudi 19 mai aux alentours des 23 heures (heure de Paris). La fusée Atlas V s’est élancée vers l’espace avec la capsule à son bord et une quinzaine de minutes plus tard, Starliner s’est détaché de l’étage supérieur avant de se placer sur la bonne orbite (toujours sans heurts), direction la Station Spatiale Internationale. La mission OFT-2 (Orbital Flight Test 2) se déroule donc comme prévu, un succès qui met fin à une longue série de déboires en tous genres. A noter que la capsule contient uniquement le mannequin bardé de capteurs Rosie the Rocketeer, ce dernier étant destiné à collecter des données de vol.

L’arrimage à la Station devrait s’effectuer aujourd’hui 20 mai aux alentours des 23 heures GMT et l’on croise les doigts pour que le scénario du mois de décembre 2019 ne se reproduise (la capsule avait échoué à rejoindre l’ISS après sa mise en orbite). En cas de succès final, les astronautes en partance pour l’ISS bénéficieront désormais de deux taxis-spatiaux pour rejoindre l’ISS, soit la capsule Dragon de SpaceX soit donc le Starliner de Boeing.