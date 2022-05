Amazon passe enfin à l’USB-C sur sa tablette Fire 7

Amazon dévoile une nouvelle version de sa tablette Fire 7 qui a la particularité d’embarquer un port USB-C. La tablette la plus abordable du commerçant en ligne abandonne ainsi son port Micro-USB. Le nouveau port va notamment permettre d’avoir une charge plus rapide, en plus de pouvoir utiliser le même câble que d’autres produits.

L’Amazon Fire 7 (2022) se met à jour

Voici les différents points forts mis en avant par Amazon pour la version 2022 de sa tablette Fire 7 :

Une performance améliorée : la Fire 7 est dotée d’un processeur quadricœur de 2,0 GHz, 30% plus rapide, et de 2 Go de RAM (le double en comparaison avec le modèle précédent)

: la Fire 7 est dotée d’un processeur quadricœur de 2,0 GHz, 30% plus rapide, et de 2 Go de RAM (le double en comparaison avec le modèle précédent) Une autonomie plus importante : désormais, avec 40% d’autonomie en plus par rapport à la génération précédente, pour jusqu’à 10 heures de navigation sur le web, de visionnage de vidéos et plus encore. Disponible avec un port USB-C et un adaptateur 5W inclus dans la boîte pour un chargement plus facile.

: désormais, avec 40% d’autonomie en plus par rapport à la génération précédente, pour jusqu’à 10 heures de navigation sur le web, de visionnage de vidéos et plus encore. Disponible avec un port USB-C et un adaptateur 5W inclus dans la boîte pour un chargement plus facile. Fin, léger et durable : avec son écran tactile de 7 pouces, la Fire 7 est facile à transporter et résiste aux chutes et à l’usure quotidienne. Elle a été testée deux fois plus durable que l’iPad mini (2021) lors des tests.

: avec son écran tactile de 7 pouces, la Fire 7 est facile à transporter et résiste aux chutes et à l’usure quotidienne. Elle a été testée deux fois plus durable que l’iPad mini (2021) lors des tests. Accès au divertissement : regardez ou téléchargez des films et séries sur Disney+, Netflix, Prime Video et bien plus encore. Vous pouvez également profiter d’applications populaires comme TikTok, passer des appels Zoom, vous connecter avec vos amis sur Facebook ou Instagram, naviguer sur le Web, lire des livres électroniques ou jouer à des jeux.

: regardez ou téléchargez des films et séries sur Disney+, Netflix, Prime Video et bien plus encore. Vous pouvez également profiter d’applications populaires comme TikTok, passer des appels Zoom, vous connecter avec vos amis sur Facebook ou Instagram, naviguer sur le Web, lire des livres électroniques ou jouer à des jeux. Contenu Kindle : avec la prise en charge du thème sombre d’Android, vous pouvez lire confortablement à tout moment, de jour comme de nuit, avec un mode blanc sur noir.

: avec la prise en charge du thème sombre d’Android, vous pouvez lire confortablement à tout moment, de jour comme de nuit, avec un mode blanc sur noir. Restez connecté : optimisée pour les appels vidéo en mode paysage, avec caméras avant et arrière de 2 mégapixels et enregistrement HD (720p) pour les photos et appels vidéo.

: optimisée pour les appels vidéo en mode paysage, avec caméras avant et arrière de 2 mégapixels et enregistrement HD (720p) pour les photos et appels vidéo. Climate Pledge Friendly : dans le cadre de l’engagement d’Amazon au Climate Pledge, la tablette Fire 7 est certifiée par le label d’empreinte carbone des produits « Reducing CO2 » de Carbon Trust, avec un design qui reflète les efforts de décarbonisation conformément au Climate Pledge. De plus, la tablette contient 35% de plastiques recyclés post-consommation et 95% de son emballage est constitué de matériaux à base de fibres de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage.

L’Amazon Fire 7 est disponible dès aujourd’hui en précommande à partir de 79,99€. Les premières livraisons auront lieu le 29 juin prochain.