HoYoverse (Genshin Impact) présente Zenless Zone Zero, son nouveau action-RPG (trailer)

HoYoverse (ex miHoyo) a beau avoir réalisé le casse du siècle avec son très populaire Genshin Impact, le studio chinois n’en oublie pas de travailler sur des nouveautés. Après le RPG au tour par tour Honkai : Star Rail, HoYoverse annonce donc Zenless Zone Zero, un Action-RPG qui se déroule cette fois dans des environnements post-apo tendance futuristes. Le design des personnages est une nouvelle fois très travaillé et les combats sacrément dynamiques si l’on s’en tient au premier trailer.



L’histoire tient sur un ticket de métro mais ce n’est pas le plus important : la civilisation humaine est détruite, hormis la cité de New Eridu. Le joueur dirige une équipe de Proxies, des spécialistes sur qualifiés (combats, tirs, etc.). Le développement semble déjà être pas mal avancé puisqu’HoYoverse a déjà ouvert les vannes pour une prochaine bêta sur les plateformes PC, Android et iOS. Aucune date de sortie n’est encore précisée.