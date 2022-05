Meta vient de diffuser ce que l’on peut considérer comme la toute première vidéo des capacités de réalité mixte de son prochain casque XR haut de gamme Cambria. Après un rappel des capacités XR du Meta Quest 2 (mais en noir et blanc), place donc à la couleur avec Cambria, un casque qui semble vraiment éliminer la frontière entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Pour tenter de l’expliquer de façon simple, les éléments virtuels, y compris le décor, se synchronisent ici parfaitement avec l’environnement réel de l’utilisateur, ce qui permet de se déplacer librement dans la pièce (sans cogner les meubles puisqu’on peut les voir) et de participer à des activités qui ressemblent à un portail ouvert sur un monde en VR (la démo du petit personnage Oppy fait un peu penser au final de Roger Rabbit, avec le monde des Toons totalement visible à partir du monde réel).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mark Zuckerberg (@zuck)

Ce système de représentation AR, c’est le Presence Platform, qui regroupe un nouvelle technologie Passthrough, une reconnaissance des mains toujours plus précise, un SDK pour la reconnaissance vocale, et sachant bien sûr que le casque Cambria dispose de capteurs dédiés capables de scanner une pièce en 3D rapidement et avec une grande précision. A noter que Meta a aussi diffusé sur Instagram une courte vidéo montrant Mark Zuckerberg en train d’essayer le casque Cambria (ce dernier étant flouté). Le casque Cambria devrait être commercialisé cette année… s’il n’est pas repoussé (comme tant de produits électroniques, jeux vidéos, etc.).