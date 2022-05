reMarkable : la startup norvégienne écoule plus d’un million de tablettes E-Ink

Certes, on n’est pas vraiment sur les mêmes ordres de grandeur que l’iPad, mais tout de même : la startup norvégienne reMarkable annonce avoir écoulé plus d’un million de tablettes E-Ink éponymes… depuis 2017 (année de commercialisation de sa toute première tablette).

Le modèle reMarkable 2 lancé en 2020 affiche toujours cet impressionnant écran 10,3 pouces très adapté à la prise de note, sans oublier les deux autres gros points forts de la tablette-liseuse, qui ne sont autre que son extrême finesse (0,47 cm d’épaisseur) et un contrôleur Canvas de grande qualité pour la saisie rapide.



Le design de la reMarkable et son excellente technologie de prise de note au stylet en font un outil spécialisé puissant et presqu’orienté pro, très loin en tout cas d’une simple liseuse, ce qui explique sans doute son succès actuel et un buzz grandissant, et ce malgré un tarif assez élevé (399 euros pour la reMarkable 2) et un abonnement optionnel (mais très conseillé) de 7,99 euros/mensuel pour pouvoir profiter vraiment de toutes les fonctions intégrées.