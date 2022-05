James Webb : des images fantastiques du grand nuage de Magellan

Le télescope spatial James Webb a passé un cap important ces derniers jours. Le 28 avril dernier, les ingénieurs de la NASA ont en effet terminé la phase d’alignements des instruments du télescope puis se sont empressés de réaliser un premier test en ciblant le grand nuage de Magellan, une galaxie naine voisine de notre Voie Lactée. Cette image d’une précision fantastique a été réalisé avec l’instrument Mirim. Pierre-Olivier Lagage, le responsable scientifique du Mirim au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, s’est montré particulièrement enthousiaste : « Il va y avoir de la science transformationnelle, on va voir des choses qu’on n’a jamais vues, extraordinaires » a ainsi déclaré l’astrophysicien, qui ajoute : « Je suis complètement certain qu’avec le JWST on va faire avancer la science à pas de géants ».

#Espace🌌| Voici la première image de Mirim, installé sur le télescope spatial @NasaWebb !

Avec une telle qualité d'image, "il va y avoir de la science transformationnelle, on va voir des choses qu'on n'a jamais vues, extraordinaires" témoigne Pierre-Olivier Lagage @CEAIrfu pic.twitter.com/r0z6kt1DYg — CEA_Officiel (@CEA_Officiel) April 28, 2022

Désormais donc, les trois imageurs et le spectographe sont parfaitement alignés avec le miroir de 6,5 m de diamètre de James Webb, ce qui signifie que la NASA va bientôt pouvoir démarrer ses premières véritables observations scientifiques. Les promesses sont gigantesques, autant pour les astrophysiciens que pour le béotien qui va s’en prendre plein les mirettes. Nous sommes fin prêts pour le grand spectacle !