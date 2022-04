Mate Xs 2 : Huawei dévoile son smartphone pliable (4G et sans Android)

Huawei vient de dévoiler son dernier smartphone pliable, le Mate Xs 2. Successeur direct du Meta Xs, le Mate Xs 2 dispose d’une fiche technique assez relevée : écran OLED 120 Hz et 7,8 pouces (déplié) et de 6,5 pouces sur la partie pliée, processeur Qualcomm Snapdragon 888 (avec une puce modem 4G uniquement), 8 ou 12 Go de RAM selon les modèles, 256 ou 512 Go de capacité de stockage selon les modèles, une batterie 4880 mAh (charge 66W), un bloc photo à trois capteurs dont un 50 megapixels (f/1.8) + 13 megapixels ultra grand angle (f/2,2) + 8 megapixels avec zoom (f/2,4), pour le « zoom », un capteur 32 megapixels (f/2,4) en façade, sans oublier un capteur 10,7 megapixels sur l’écran pliable.

A noter qu’outre l’absence de 4G, ce mobile n’intègre aucun service Android et tourne sous HarmonyOS, l’OS « maison » de Huawei. Le Mate Xs 2 est proposé à la vente en Chine pour 9999 yuans (environ 1438 euros). Les chances de le voir arriver en France son assez faibles.