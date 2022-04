Samsung a vu son bénéfice net bondir de près de 60% au premier trimestre

Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022 et ils sont positifs, tout particulièrement au niveau du bénéfice net. En effet, il a bondi de près de 60%.

Un bon premier trimestre pour Samsung

Le bénéfice net de Samsung a été de 11 320 milliards de wons (8,46 milliards d’euros), soit une hausse de 58,57% par rapport à la même période il y a un an. Pour sa part, le chiffre d’affaires a été de 77 780 milliards de wons (58,14 milliards d’euros), en hausse de 18% sur un an.

Les revenus ont atteint un niveau record, stimulés par l’envolée de la demande de semi-conducteurs qui alimentent tout (serveurs, smartphones, voitures connectées, etc). Samsung a déclaré que son activité de puces mémoires a dépassé ses propres prévisions en matière de croissance du chiffre d’affaires en raison de la forte demande de serveurs et d’ordinateurs personnels. Elle bénéficie de l’adoption par les fabricants d’appareils de puces dotées d’une plus grande capacité de stockage et de meilleures performances.

Aussi, Samsung a déclaré que la demande pour les serveurs devrait rester forte, mais que la demande à court terme d’appareils mobiles a souffert en raison des fermetures dans les grandes villes chinoises et de la hausse des prix des matières premières, en partie à cause de la guerre en Ukraine.

Les ventes de smartphones ont diminué de 11% au premier trimestre, soit la pire chute depuis l’apparition du Covid-19, selon les données du cabinet Canalys. Samsung a prévu que la demande de smartphones augmenterait au cours du second semestre de l’année après une légère baisse au cours du trimestre actuel.