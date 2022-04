Cyberattaque à l’hôpital de Vitry-le-François, les hackers réclament 1,2 million d’euros

Le centre hospitalier de Vitry-le-François (dans la Marne) a été victime d’une cyberattaque de l’étranger touchant des données administratives et des courriers de patients, le tout assorti d’une demande de rançon pour ne pas les mettre en circulation, rapporte l’AFP.

Importante cyberattaque dans un hôpital dans la Marne

Découverte mardi, cette cyberattaque contre le système d’information du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Coeur Grand Est, qui comprend neuf établissements dont celui de Vitry-le-François, « a consisté à copier des données informatiques essentiellement administratives », a indiqué le GHT dans un communiqué. « À ce jour, les applications et logiciels utilisés en interne (…) demeurent opérationnels » et « les prises en charge des patients se poursuivent », souligne le GHT, qui a isolé à partir de mercredi soir le système informatique de chaque établissement.

Selon Jérôme Goeminne, directeur général du groupement, les pirates ont dérobé 25 Go de données, proposées au rachat par l’hôpital pour 1,3 million de dollars (1,2 million d’euros). Les hackers menace de mettre les données en circulation sur le dark web si la somme n’est pas payée. « Il faut qu’ils comprennent qu’on ne paiera pas », a déclaré Jérôme Goeminne. Le GHT a indiqué qu’il porterait plainte.

Parmi les données volées figurent des numéros de sécurité sociale, des courriers aux fournisseurs, des RIB de fournisseurs et de médecins, des codes informatiques et aussi des courriers, probablement entre 100 et 200, adressés à des patients, a précisé le directeur général. « Le risque derrière, c’est de faire du faux et usage de faux, et de l’hameçonnage », a-t-il ajouté. « Il faut qu’on soit vigilants dans les semaines à venir avec nos partenaires et nos usagers à Vitry-le-François ».

Selon lui, les pirates ont également pu s’infiltrer sur l’hôpital de Saint-Dizier, « même si a priori ils n’y ont rien copié ».