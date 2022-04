Sur PC, F1 22 sera jouable en VR, une première pour la franchise

Electronic Arts et Codemasters viennent d’annoncer la date de sortie du jeu de course F1 22, qui comme son nom l’indique permettra de se pendre pour Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes. Le jeu de Formule 1 le plus réputé au monde sera disponible le 1er juillet prochain sur les consoles PlayStation et Xbox (70 euros old gen et 80 euros new gen) ainsi que sur les plateformes PC Steam et Epic Games (60 euros). Une édition F1 22 Champions sera aussi proposée avec un pack de contenus inédits.

Parmi la longue liste de nouveautés de ce F1 22, le Grand Prix de Miami, l’arrivée des voitures hybrides, l’espace F1 Life pour collectionner et admirer ses supercars (F1 sauce Gran Turismo ?) ainsi que les vêtements et accessoires gagnés avec le Podium Pass, un modèle physique (encore) amélioré, une IA adaptative, un mode Mon Ecurie permettant de choisir le budget de début de saison, mais aussi… la prise en charge des casques VR Oculus Rift et HTC Vive (et Meta Quest alors ?), pour une immersion forcément grisante en plein coeur de la course.