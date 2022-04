PlayStation serait sur le point de racheter un gros studio… mais pas Kojima Productions

Il aura donc suffit d’un simple bandeau PlayStation avec Sam Porter tout à gauche pour que la toile s’embrase : Kojima Productions, le studio à l’origine du superbe Death Stranding (dont Sam Porter est le héros) allait finir dans l’escarcelle de PlayStation ! Kojima en personne a retoqué la rumeur aussi vite qu’elle était arrivée : « Je suis désolé pour ce malentendu, mais KOJIMA PRODUCTIONS a été et restera un studio indépendant ». Le studio japonais plancherait actuellement sur un titre exclusif au PSVR 2 et aurait aussi dans ses cartons un jeu Xbox Series basé sur le cloud.

I'm sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022