Le jeu de parkour Super Kit, suite de l’excellent To The Top, s’annonce sur PSVR (2 ?)

Le studio Electric Hat Games nous avait gratifié en 2017 de l’excellent jeu de parkour To The Top. Les développeurs de ce petit studio indé ont visiblement beaucoup gagné en expérience puisque sa suite, Super Kit: To The Top, s’annonce un gros cran au dessus et pourrait bien devenir le jeu de parkour VR ultime (même si Stride sur Meta Quest est vraiment très bon dans le genre). Avec ses environnements variés (mi orientaux et mi futuristes), sa réalisation impeccable, ses niveaux blindés de pièges et d’ennemis (dont certains rappellent vraiment un certain Super Mario) et son gameplay varié (parkour, combat, une pointe d’aventure), ce Super Kit: To The Top s’annonce franchement grisant, mais il faudra disposer d’un PSVR pour en profiter.

Le jeu étant annoncé sur PSVR pour cette année, on se demande tout de même s’il existe une possibilité, même infime, que le titre soit aussi pleinement compatible avec le PSVR 2 lorsque ce dernier sera disponible. Super Kit semble déjà très joli sur PSVR (si l’on en croit le trailer), mais cela devrait être d’un tout autre niveau encore sur PSVR 2. Vivement.