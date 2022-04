Falcon Solar : l’avion qui fonctionne à l’énergie solaire

Dans le contexte de réchauffement climatique et suite au dernier rapport du GIEC, l’avion n’a pas vraiment bonne presse : ultra polluant, généralement utilisé par la frange la plus aisée de la population, l’avion ne serait-il bon qu’à retourner dans la poubelle de l’histoire des technologies modernes ? László Németh, qui dirige la startup d’aéronautique Lasky Design, n’est sans doute pas de cet avis. Ce dernier a en effet mis au point le Falcon Solar, un avion fonctionnant entièrement à l’énergie solaire.



Le Falcon Solar doit son nom à son apparence de faucon, un design général qui va assez loin dans le biomimétisme puisque l’avion solaire s’avère aussi silencieux tandis que le fuselage et les ailes assurent une portance très conséquente (comme sur les planeurs). Les ailes sont d’ailleurs légèrement recourbées vers le haut à leur extrémité et la queue prend la forme d’une pointe (un peu comme la queue d’une raie). Cette forme pour le moins originale permet d’offrir une grande surface de positionnement pour les panneaux solaires.

Pour l’instant, le Falcon Solar ne vole que dans un simulateur 3D, et le modèle réel en est encore au stade du prototype peu avancé (il manque encore les gouvernails et les stabilisateurs, entre autres…). On note aussi que le concept n’est pas vraiment adapté au transport d’un grand nombre de passagers. Le remplaçant écologique de l’Airbus, ce n’est pas (encore) cet oiseau là…