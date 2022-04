Une nouvelle génération de batterie à sels fondus pour améliorer le mix énergétique ?

Des chercheurs américains du Pacific Northwest National Laboratory viennent d’annoncer avoir mis au point une nouvelle génération de batteries à sels fondus qui pourrait améliorer le mix énergétique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette batterie disposerait de la propriété révolutionnaire de conserver totalement sa charge dès lors qu’elle est refroidie à une température très basse.

Cette capacité de conservation de charge pourrait améliorer le mix énergétique en gardant l’excédent d’énergie produit à un instant t pour le récupérer plus tard. Théoriquement, cela permettrait donc de « lisser » l’intermittence énergétique toujours très forte des ENR (récupérer de l’énergie électrique stockées lorsqu’il n’y a pas assez de vent pour l’éolien ou pas assez de soleil pour le photovoltaïque par exemple).

La nouvelle batterie à sels fondus serait produite avec des matériaux faciles à exploiter et surtout, peu chers : le coût des matériaux est actuellement 4 fois moins élevé que pour une batterie lithium ion, et les chercheurs pensent parvenir à un rapport de 1 à 15 en utilisant du fer ! Concernant les composants, la batterie dispose d’un séparateur en fibre de verre, et après une charge complète (à 180°), il suffirait de refroidir le tout pour bloquer le mouvement des ions, empêchant ainsi la moindre perte de charge sur la durée… ou presque. La batterie prototype utilisée a ainsi pu restituer 92% de sa charge après tout de même 12 semaines !

Autre atout et non des moindres, il serait assez facile de fabriquer des batteries à sels fondus de plus grandes dimensions (le prototype actuel est aussi petit qu’une box internet), un point essentiel s’il s’agit de venir épauler en capacité de stockage un réseau ENR complet.