Chaînes YouTube d’artistes piratées : Vevo ouvre une enquête

Les chaînes YouTube musicales de plusieurs chanteurs et chanteuses ont été piratées mardi. Cela inclut notamment les chaînes de Lil Nas X, Eminem, Drake, Taylor Swift, Ariana Grande, Harry Styles, The Weeknd, Michael Jackson, Kanye West et Eminem. Toutes les chaînes sont liées à Vevo.

Vevo a confirmé aujourd’hui le piratage des chaînes de plusieurs artistes. Les auteurs du piratage sont visiblement des soutiens de Paco Sanz, un Espagnol condamné l’an dernier à deux ans de prison pour avoir faussement prétendu être atteint d’un cancer en phase terminale et avoir escroqué anonymes et célébrités. Les pirates ont diffusé des vidéos de Paco Sanz sur les chaînes YouTube piratées, ainsi des vidéos du rappeur américain Lil Tjay.

ATTENTION: Major artists are currently being hacked by @lospelaosbro 🚨🚨🚨🚨🚨

so far it looks like Juice WRLD, Eminem, Ariana Grande, Harry Styles, Justin Bieber, Travis Scott, Trippie Redd, Michael Jackson, The Weeknd, and even more artist's YouTube channels have been hacked! pic.twitter.com/UtL6yiKxRF

