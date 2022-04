Google offre des trottinettes électriques à ses employés pour le retour au bureau

Cette semaine marque le retour au bureau pour les employés de Google, qui ont été en télétravail depuis un moment à cause du Covid-19 et des restrictions. Pour cette occasion, Google a décidé de leur offrir des trottinettes électriques. C’est un bonus afin de les motiver.

Des trottinettes électriques offerts aux employés de Google

Google s’associe au fabricant de trottinettes électriques Unagi pour lancer un nouveau programme intitulé « Ride Scoot », dans le cadre duquel la plupart des employés de Google aux États-Unis peuvent se faire rembourser le coût total d’un abonnement mensuel à la trottinette Model One d’Unagi. Le Model One, dont le prix de vente est de 990 euros en France (et autant en dollars aux États-Unis), est une trottinette électrique à deux moteurs, dont la vitesse maximale est de 32 km/h et l’autonomie de 25 km.

Mais Unagi ne se contentera pas de distribuer des trottinettes électriques gratuites à tous les employés de Google. Le groupe prévoit d’installer des stands dans divers bureaux de Google afin d’inscrire les employés à un abonnement mensuel au tarif réduit de 44,10 dollars par mois, en plus des 50 dollars de frais d’inscription — dont le total sera entièrement remboursé par Google. Les abonnements seront également ajoutés comme option de transport sur le portail interne des employés de Google. Enfin, Google et Unagi organiseront des journées de démonstration pour que les employés puissent essayer le Model One dans différents lieux.

« Ils savent qu’il y a une appréhension parmi les employés », a déclaré David Hyman, le patron et fondateur d’Unagi, auprès de The Verge. « Les gens se sont vraiment habitués à travailler à domicile. Et ils essaient juste de faire tout ce qu’ils peuvent pour améliorer l’expérience du retour ».