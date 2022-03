Plume Allure : la trottinette électrique dont la batterie est réparable en quelques minutes à peine

La révolution de la Plume Allure, une trottinette électrique de conception française, ne réside pas dans son autonomie ou ses performances brutes, mais dans sa batterie sans soudure. Il s’agit d’une première pour ce type d’engin, qui permet une réparation et un changement des cellules de la batterie en quelques minutes à peine !

La startup bordelaise Gouach propose ainsi une trottinette électrique à la durée de vie sensiblement supérieure à celle de ses concurrents. La batterie lithium-ion de la Plume Allure est constituée de cellules que l’on peut changer à l’unité de façon extrêmement simple. Plus besoin donc de jeter la batterie ou pire la trottinette (lorsque la batterie n’est pas accessible) lorsque les cellules ne sont plus actives !

Déjà disruptive avec sa batterie révolutionnaire, la Plume Allure dispose aussi d’un éclairage LED annoncé comme très puissant (feux arrière et clignotants de rigueur) de plusieurs modes de conduite (piéton, éco, standard, sport et montagne) sachant que la vitesse maxi est de 25 km/h (puissance 500W ou 1 000W en crête), et d’un écran intégré affichant la vitesse et l’autonomie. Et puisqu’on en est à parler d’autonomie, sachez que la Plume Allure sera proposée en deux versions, l’une disposant d’une autonomie de 45 km et l’autre de 70 km (ce qui est vraiment énorme).

Voilà qui fait envie, d’autant que le tarif n’est pas excessif eu égard aux innovations de ces modèles. Comptez 1099 euros pour la version 45 km et 1399 pour la version 70 km. Il est possible de précommander la Plume Allure sur le site du fabricant (réduction de 20% à la préco).