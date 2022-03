La série HBO Leftovers quitte OCS : HBO Max bientôt en France ?

Soucieux de maintenir à flot son volume actuel d’abonnés, OCS ne se presse pas pour annoncer la date de péremption de son contrat avec HBO, en préambule de l’arrivée de HBO Max en France. Si rien ne filtre, le départ annoncé de la superbe série Leftovers, qui quittera OCS le 14 avril prochain, est le premier indice tangible du retrait progressif de HBO de la plateforme française.

Leftovers suit les aventures des habitants de la petite ville de Mapleton, alors que deux pour cent des êtres humains ont disparu de la surface de la Terre de manière inexplicable

Le deal entre OCS et HBO devrait courir jusqu’à la fin de l’année, et il ne serait pas étonnant qu’une annonce sur l’arrivée de HBO Max en France soit faite durant la même période. Le retrait des contenus HBO sera forcément un énorme coup dur pour OCS, les programmes de l’américain étant considérés (à juste titre) comme les plus qualitatifs du marché audiovisuel (Game of Thrones, Sur Ecoute, Six Feet Under, Euphoria, A la Croisée des Mondes, Westworld, etc.).

Orange se lancera t-il dans la production de contenus exclusifs à la façon d’un Apple ? Ce n’est clairement pas le chemin que semble vouloir privilégier l’opérateur français, qui serait plutôt intéressé par une revente d’OCS (Canal+, Mediawan ou Webedia feraient partis de la liste des repreneurs potentiels).