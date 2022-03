TikTok teste un historique des vidéos pour retrouver les contenus déjà regardés

TikTok teste actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant d’avoir un historique des vidéos déjà regardées. Certains utilisateurs ont le droit à une nouvelle option, mais il n’est pour l’instant pas précisé combien de personnes peuvent en profiter.

Sur Twitter, Hammod Oh, une personne qui découvre régulièrement des fonctionnalités à venir sur les applications des réseaux sociaux, a partagé une capture d’écran montrant la nouvelle fonctionnalité. Elle est présente en faisant un tour dans les réglages de l’application. Elle recense les vidéos regardées par l’utilisateur au cours des sept derniers jours et lui permet ainsi de les retrouver. Cela peut être pratique, notamment pour les personnes qui rafraichissent par erreur leur page « Pour vous » et ne peuvent pas retrouver la vidéo qui venait de se jouer suite à leur erreur.

You will be able to see your watch history for the last 7 days pic.twitter.com/TtXnjSnb4b

— Hammod Oh (@hammodoh1) March 29, 2022