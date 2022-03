HP rachète Poly pour 3,3 milliards de dollars

HP annonce l’acquisition de Poly (ex-Plantronics), un fournisseur mondial de solutions de collaboration sur le lieu de travail, pour un total de 3,3 milliards de dollars. L’intégralité sera payée en cash à hauteur de 40 dollars par action.

Rachat de Poly par HP

Dans son communiqué, HP déclare que le rachat renforcera ses offres de travail hybride, comme les casques et le matériel de vidéoconférence. Le géant de l’informatique n’a pas précisé si Poly continuerait à opérer en tant que marque distincte ou conserverait son PDG, mais l’opération devrait être conclue d’ici la fin de 2022.

Il ne faut pas s’attendre à ce que cela débouche sur des casques ou des écouteurs grand public de marque HP. Lorsque Plantronics a changé de nom pour devenir Poly, la société était déjà en train de passer de l’audio personnel à des produits orientés vers le travail, comme les haut-parleurs de salle de réunion et les caméras de vidéoconférence. Seule une poignée de produits (comme les écouteurs Voyager) sont conçus pour un usage domestique, du moins en partie. En l’état actuel des choses, HP cible déjà les utilisateurs de tous les jours avec sa marque HyperX axée sur les jeux.

« L’essor du bureau hybride crée une opportunité unique en son genre de redéfinir la façon dont le travail est effectué », a déclaré Enrique Lores, le PDG de HP. « La combinaison de HP et de Poly crée un portefeuille de premier plan de solutions de travail hybride sur des marchés importants et en croissance. La technologie solide de Poly, son marché complémentaire et son équipe talentueuse contribueront à une croissance rentable à long terme alors que nous continuons à construire un HP plus fort ».

De son côté, Dave Shull, le PDG de Poly, estime que ce rachat « nous donne l’occasion de nous développer de manière spectaculaire, en atteignant de nouveaux marchés et canaux, et en renforçant notre innovation avec un partenaire partageant les mêmes valeurs ».