Firefox va ajouter l’accélération matérielle pour le codec vidéo AV1

Firefox va rattraper son retard avec l’ajout de l’accélération matérielle pour le codec vidéo AV1. Les concurrents, comme Google Chrome et Microsoft Edge, proposent déjà un tel support, et ce depuis deux ans maintenant.

Enfin un meilleur support de l’AV1 sur Firefox

L’accélération matérielle pour le codec vidéo AV1 apporte plusieurs avantages notables aux utilisateurs. La norme développée par l’Alliance for Open Media et publiée initialement en mars 2018 offre une meilleure compression vidéo que le H.264 (environ 50%) et le VP9 (environ 20%). Le passage du traitement vidéo de l’AV1 du logiciel au matériel améliore l’efficacité et réduit la consommation d’énergie, ce qui se traduit par une meilleure autonomie sur les appareils.

L’accélération matérielle est le fait d’utiliser une unité de traitement dédiée à la tâche en question et non d’utiliser le processeur qui lui reste générique et programmable d’un point de vue logiciel. Cette accélération est tout particulièrement intéressante pour les vidéos, notamment avec les derniers codecs en date. Ces derniers permettent d’avoir une bonne qualité visuelle avec une « petite » taille de fichiers, mais des ressources sont nécessaires pour en profiter. C’est là que le coup de pouce avec l’accélération matérielle va être fort utile.

L’ajout de l’accélération matérielle pour l’AV1 se fera avec Firefox 100, dont la version stable verra le jour le 3 mai prochain. Pour en profiter, il faudra :

Un processeur Intel de 11e génération au minimum

Une carte graphique de la famille NVIDIA RTX 30 ou AMD Radeon RX 6000 au minimum

Windows 10 version 1909 au minimum

En décembre dernier, Mozilla a révélé que seulement 2% des PC utilisant Firefox disposaient de ces caractéristiques minimales. On comprend pourquoi l’ajout de l’accélération matérielle ne fut pas une priorité pour le groupe.