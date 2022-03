Google Stadia Pro : les jeux offerts en avril 2022

Google dévoile la liste des jeux qui seront offerts en avril 2022 avec Stadia Pro. Cette offre permet de jouer en 4K et avoir du son surround. Son prix est de 9,99€/mois. En comparaison, l’offre gratuite se limite à du 1080p et au son stéréo (et il n’y a pas les jeux offerts chaque mois).

Les jeux offerts avec Stadia Pro en avril 2022

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en avril est World War Z: Aftermath. Cette nouvelle version de World War Z comprend notamment un nouveau système de combat au corps à corps totalement repensé, vous permettant notamment de gérer deux armes en même temps et un mode à la première personne. On y retrouve également une nouvelle classe, et des personnages et environnements inédits.

En deuxième titre, on retrouve Deliver Us the Moon. Un jeu d’aventure où le joueur incarne un astronaute envoyé sur la Lune en mission secrète pour sauver l’humanité. Le joueur pourra alterner entre des phases d’exploration de la Lune et des séquences de survie dans les stations laissées à l’abandon.

Le troisième jeu offert est City Legends: The Curse of the Crimson Shadow Collector’s Edition. Vous êtes un célèbre romancier d’horreur, donc toutes les choses étranges et terrifiantes vous sont familières. Ainsi, en quête d’inspiration, vous vous lancez dans la recherche d’informations sur un esprit sinistre issu des légendes.

Le quatrième jeu offert avec Stadia en avril est Ys IX: Monstrum Nox. Un Action-RPG de Nihon Falcom, il représente le 10e épisode de la série principale Ys. Dans cet épisode, Adol se retrouve transformé en « Monstrum » et envoyé dans une cité pénitentiaire, et devra utiliser ses nouveaux pouvoirs afin de rester en vie.

Enfin, le cinquième titre est Chicken Police. L’histoire se veut véritablement crue, parsemée d’une bonne dose d’humour absurde. Une longue enquête avec une histoire d’amour, de mort et de policier en rédemption. Les visuels sont très originaux, en noir et blanc.

Tous les jeux pourront être réclamés sur Stadia à partir du 1er avril.