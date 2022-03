TikTok France a le droit à une nouvelle patronne

TikTok France cherchait un dirigeant depuis six mois et l’a enfin trouvé en la personne de Marlène Masure. Elle a pris ses fonctions aujourd’hui même et fait aussi office de directrice des opérations pour France et le Benelux.

Marlène Masure prend les commandes de TikTok France

« Marlène Masure sera chargée d’élaborer la stratégie de TikTok sur ces marchés pour identifier et faire évoluer notre importante communauté d’utilisateurs, créateurs, artistes et partenaires, et s’assurer que nous continuions de proposer une plateforme pérenne dédiée à l’expression créative », indique la plateforme au Figaro. Elle sera également une interlocutrice pour les pouvoirs publics aux côtés d’Eric Garandeau, directeur des affaires publiques.

Avant de rejoindre TikTok France, Marlène Masure était la directrice du développement commercial et marketing des Jeux olympiques de Paris 2024. Et avant cela, elle a travaillé pendant 12 ans chez Disney France, ainsi que dans le monde du jeu vidéo chez Electronic Arts et Disney Interactive.

Il faut savoir que TikTok se veut très populaire en France. Selon Médiamétrie, le réseau social comptait 17,7 millions d’utilisateurs en janvier. C’est plus que Twitter (16,6 millions). L’autre point fort est l’utilisation au quotidien avec 8 millions de Français qui utilisent l’application. Mais TikTok reste derrière Instagram (16 millions) Snapchat (18 Snapchat) et Facebook (29 millions).

Et puisqu’il est question de la France, TikTok a récemment annoncé être le partenaire officiel du Festival de Cannes. Le réseau social avait auparavant été le partenaire de l’Euro 2020 et du Tournoi des Six Nations.