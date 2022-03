Tekken: Bloodline : premier trailer pour la série Netflix tirée du jeu vidéo

Les adaptations série ou ciné de jeux vidéo se multiplient depuis quelques temps. Après Sonic, Resident Evil ou même Shenmue, c’est au tour de l’ultra populaire jeu de baston Tekken d’être adapté pour le petit écran. La série d’animation Tekken: Bloodline mettra en scène le combattant Jin Kazama alors que ce dernier est encore jeune et en phase d’apprentissage. On retrouvera aussi le redoutable Ogre, Heihachi Mishima, Kazuya, Paul Phoenix, King et aussi Leroy Smith ! Le premier trailer est de sortie et c’est plutôt correct à priori pour le genre.

Le synopsis est le suivant : » »Le pouvoir, c’est tout. » Jin Kazama a appris les arts familiaux d’autodéfense, les arts martiaux traditionnels de style Kazama, auprès de sa mère dès son plus jeune âge. Même ainsi, il était impuissant lorsqu’un mal monstrueux est soudainement apparu, détruisant tout ce qui lui était cher, changeant sa vie pour toujours. En colère contre lui-même pour ne pas avoir pu l’arrêter, Jin a juré de se venger et a cherché le pouvoir absolu pour l’exiger. Sa quête mènera à la bataille ultime sur la scène mondiale : le King of Iron Fist Tournament. »

Tekken Bloodline sera diffusé sur Netflix quelque part durant l’année en cours.