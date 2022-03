Bouygues Telecom annonce Source, « le premier forfait responsable et solidaire »

Source est le nom d’un nouveau forfait de Bouygues Telecom, qui débarque aujourd’hui. Selon les dires de l’opérateur, il s’agit du « premier forfait responsable et solidaire ».

Bouygues Telecom lance son forfait Source

Le forfait Source de Bouygues Telecom coûte 10€/mois, se veut sans engagement et inclut les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 10 Go. Il est possible de l’utiliser en France et depuis l’Europe et les DOM vers la France et ces zones. Quelle est la particularité par rapport aux autres offres ? C’est le côté responsable.

Le forfait offre la possibilité aux clients de convertir leurs gigas non consommés en soutien financier à des associations, grâce au partenaire Lilo, une entreprise française qui transforme les petits gestes du quotidien en générosité.

Bouygues Telecom explique que sa nouvelle offre s’inscrit dans sa stratégie de réduction de l’empreinte environnementale, en sensibilisant ses clients et les prospects à un numérique plus durable. « C’est une offre unique sur le marché ! Elle est très innovante et je suis ravi que ce soit Bouygues Telecom qui entreprenne cette démarche responsable », déclare Benoît Torloting, directeur général de l’opérateur. « Nous permettons à nos clients d’aider le monde associatif et soutenir les causes qui leur sont chères ».

Le client a le contrôle

C’est le client qui choisit les associations qui pourront bénéficier de ses gigas non consommés. À chaque giga économisé, 100 gouttes d’eau (virtuelles) seront données au client qui pourra ensuite les envoyer à l’une des 1 000 associations sélectionnées par Lilo et référencées dans l’application. Plus une association collecte de gouttes, plus la somme versée sera importante. Les gigas non utilisés sont payés par Bouygues à Lilo en espèces.

Le forfait Source de Bouygues Telecom est disponible dès maintenant sur sourcemobile.fr. Il existe aussi une application iOS et Android pour gérer son forfait et prendre les fameuses décisions pour aider les associations avec les gigas non consommés.